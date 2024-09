Prima campanella alla Lindbergh Aviation Academy

(Adnkronos) – Grassobbio 13 settembre 2024, Alle 8 di giovedì 12 settembre, con l’inizio dell’anno scolastico in Lombardia, la campanella è suonata anche al nuovo Istituto delle Professioni Aeronautiche “Lindbergh Aviation Academy” di Grassobbio, che ha sede a Grassobbio ed è frutto della sinergia tra AEA (Aircraft Engineering Academy) e Istituto Dante Alighieri della “Lindbergh Flying School” di Firenze.

Al via, dunque, le lezioni della classe prima, con l’ingresso di docenti e studenti salutati dal sindaco di Grassobbio, Manuel Bentoglio, da Alessandro Cianciaruso, presidente e amministratore delegato della Lindbergh Aviation Academy, e don Luca Sana, vicario parrocchiale di Grassobbio.

La nuova realtà formativa, scuola parificata del ciclo di studi di secondo grado, offre un piano di studi innovativo ed è stata espressamente individuata nell’ambito del territorio bergamasco connotato da vocazione aeronautica in costante espansione. Un progetto didattico condiviso con le amministrazioni locali e le eccellenze che ruotano all’interno e a supporto dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio.

All’espressione di compiacimento e soddisfazione da parte del primo cittadino di Grassobbio, che si è nuovamente congratulato per la scelta di collocare sul territorio comunale una scuola che guarda al futuro, è seguito il saluto di Alessandro Cianciaruso, il quale ha voluto fortemente la nascita di una scuola secondaria di secondo grado che predisponesse le giovani generazioni ad intraprendere ruoli e funzioni con alto profilo professionale nell’ambito del mondo dell’aviazione e in generale dei servizi legati alle attività di volo.

Cianciaruso ha inoltre spiegato che vedere finalizzato il percorso di creazione della “Lindbergh Aviation Academy”, iniziato un anno fa e culminato con l’avvio delle lezioni, è motivo di grande soddisfazione. Gli studenti che hanno scelto questa offerta scolastica innovativa si preparano ad affrontare un programma didattico progettato per superare i canoni classici degli istituti aeronautici, con una formazione avanzata sia teorica che pratica. L’obiettivo è stimolare l’interesse verso i ruoli professionali di cui il mondo dell’aviazione necessita, in particolare quelli correlati alle attività operative e logistiche di volo. Cianciaruso ha anche ringraziato la professoressa Rita Cozzolino, responsabile del coordinamento didattico della “Lindbergh Aviation Academy”, per il suo contributo al progetto.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, tramite l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, ha riconosciuto all’Istituto Tecnico Settore Tecnologico – indirizzo Trasporti e Logistica, Conduzione del Mezzo Aereo della “Lindbergh Aviation Academy” di Grassobbio, lo status di Scuola Paritaria a partire dall’anno scolastico 2024-2025.

