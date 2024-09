Mic: Moratti, ‘nessuna interferenza dai Berlusconi’

Roma, 13 set. (Adnkronos) – Del caso Sangiuliano “se n’è parlato tanto. Il ministro si è dimesso e la vicenda si può chiudere qua”. Lo afferma Letizia Moratti, eurodeputata di Forza Italia, in un’intervista a La Stampa dove parla anche delle presunte tensioni tra famiglia Berlusconi e governo, dopo la mancata partecipazione di Maria Rosaria Boccia a ‘E’ sempre carta Bianca’, sulle reti Mediaset. “La famiglia Berlusconi è molto rispettosa dei ruoli istituzionali. Non vedo interferenze o tensioni particolari”, si dice convinta.

La Lega è tornata a proporre di alzare i tetti pubblicitari della Rai per tagliare il canone. “Non condivido la proposta nel modo più assoluto – commenta Moratti -. Le tv pubbliche devono vivere anche attraverso il canone perché devono offrire una programmazione in linea con il loro ruolo di servizio pubblico”.

Sul fronte dello ius scholae, altro tema divisivo per la maggioranza, “Forza Italia porta avanti la sua forte identità sul tema dei diritti. Lo Ius scholae prevede un percorso serio lungo dieci anni prima di arrivare alla cittadinanza. È una misura che, oltre a garantire un diritto, va nella direzione di creare senso di appartenenza e integrazione, rispondendo anche al bisogno di manodopera delle nostre imprese”.