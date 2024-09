C.sinistra: Fratoianni, ‘va allargato ma non con una sedia in più, serve proposta credibile’

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Quando qualcuno mi chiede se dobbiamo allargare centrosinistra e il fronte progressista io rispondo sì, ma aggiungo che dobbiamo allargarlo alla società italiana e al consenso, perché dobbiamo recuperare i tanti, troppi, troppe, tante che non votano più, non partecipano più e non lo fanno forse perché si sono sentiti delusi o traditi da scelte anche quando al governo del Paese non c’era la destra”. Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti davanti a Montecitorio.

“Per vincere contro questa brutta destra – prosegue il leader di SI – serve non la somma algebrica, non una sedia in più, ma serve una proposta credibile in grado di restituire speranza e passione a questo Paese. Lo ripeto per l’ennesima volta: ho detto che non è – conclude Fratoianni – questione di sedie da aggiungere, quindi non è questione di sedie, è questione di credibilità e di proposta politica”.