Università: Iul, master 1° livello per Marketing technology specialist, prevista borsa di studio

Milano, 12 set. (Labitalia) – Iul, Università Telematica degli Studi, in collaborazione con Dot Academy, ente di formazione con sede a Milano, organizza un Master di I livello/corso di alta formazione in ‘Marketing technology specialist’. Il programma formativo ha l’obiettivo di fornire agli studenti una comprensione completa nel campo, in continua evoluzione, del marketing digitale, con particolare enfasi sulla marketing automation. Gli studenti, con questo percorso di studi, acquisiranno una comprensione approfondita non solo dei principi del marketing attuale, ma anche di come tali principi si evolvano con l’introduzione di nuove tecnologie e piattaforme digitali.

I moduli sono i seguenti: Fondamenti di Marketing; Blockchain, Cybersecurity, AR/VR; Business Management; Social Network Organic; Advertising e Promotion; Analytics e Artificial Intelligence Data Driven Marketing; Applicazioni strategiche del Content Marketing; Marketing Automation; Web Site area.

E’ possibile accedere al percorso formativo con diploma di scuola secondaria superiore. Per coloro che accedono con un diploma di scuola secondaria di secondo grado l’iscrizione al percorso formativo sarà intesa secondo la modalità ‘Corso di alta formazione’. In questo caso i corsisti che porteranno a conclusione il percorso formativo avranno diritto ad un attestato di frequenza. Per coloro che accedono con il diploma di laurea o titolo equivalente e/o equipollente, l’iscrizione al percorso sarà inteso come Master di I livello. E’ prevista una borsa di studio a totale copertura della retta. Per partecipare al bando di assegnazione della borsa di studio sarà necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadini italiani; conseguito un percorso di laurea triennale.