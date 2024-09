Ue: Orlando, ‘conservatori non siano in gruppo di testa’

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Io penso che sia abbastanza normale che i socialisti europei siano preoccupati del rischio dello slittamento a destra della commissione. Certo, è importante che l’Italia sia rappresentata ma è altrettanto importante che i conservatori non siano nel gruppo di testa”. Lo dice Andrea Orlando, candidato del centrosinistra in Liguria, a margine della festa dell’Unità a Genova.

“I conservatori sono stati contro qualsiasi forma di transizione ecologica, contro la costruzione di un pilastro sociale dell’Unione Europea, tutti obiettivi che non vanno nè nella direzione che auspichiamo come progressisti nè nell’interesse del nostro Paese”.