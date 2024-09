Rai: Sangiuliano nella sede di Borgo Sant’Angelo a disposizione dell’ad Sergio**

Roma, 12 set. (Adnkronos) – Dopo avere incontrato i vertici Rai nei giorni scorsi, Gennaro Sangiuliano è ritornato oggi fisicamente al lavoro in azienda, dove gli è stato assegnato un ufficio a Roma nella sede di Rai Vaticano a Borgo Sant’Angelo. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, l’ex ministro della Cultura è attualmente sistemato in una stanza al terzo piano della sede Rai, e resta a disposizione dell’ad Roberto Sergio. Sangiuliano dovrebbe però, nei prossimi mesi, smaltire il grosso ammontare di ferie arretrate a sua disposizione, poco meno di 300, prima che venga deciso il suo futuro in azienda.