Psi: da domani a Bologna ‘FestAvanti!’ con Maraio, Taruffi, Boschi, Bonelli, Bonaccini

Roma, 12 set (Adnkronos) – Al via domani la festa dell’Avanti dal titolo ‘L’Italia unita’, che si terrà a Bologna (Costa Arena, Via Azzo Gardino,48) da venerdì 13 a domenica 15 settembre.

La festa sarà dedicata quest’anno al martire socialista Giacomo Matteotti e a Ugo Intini, scomparso recentemente, tra i più longevi e prestigiosi direttori del giornale socialista. L’apertura della festa è prevista per le ore 15, con il segretario del Psi, Enzo Maraio. Alle 16, tra gli altri, Igor Taruffi, Marco Sarracino. A seguire saranno ospiti della festa dell’Avanti Arturo Scotto, Benedetto della Vedova, Piero De Luca, Angelo Bonelli, Maria Elena Boschi, Sandro Ruotolo, Vittorio di Trapani, Paolo Calvano, Simone Gamberini (pres LegaCoop), Andrea Cuccello (Cisl), Ivana Veronese (Uil).

Sabato 14 e domenica 15 si alterneranno altri ospiti, tra cui Stefano Bonaccini, Riccardo Magi, Bruno Tabacci, Lella Paita, Gaetano Manfredi, Michele De Pascale ed altri.