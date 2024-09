Liguria: Orlando, ‘signori del no? Evitiamo caricature’

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Signori del no? Spero ci sia un confronto che non sia basato sulla caricatura delle posizioni altrui. Tutte le opere infrastrutturali che sono sul tavolo sono state progettate o finanziate da governi di centrosinistra o nei quali erano sia il Movimento 5 stelle che il Pd. Se alcune di quelle opere non sono partite, la responsabilità in questi nove anni non può essere certamente buttata sul centrosinistra”. Così Andrea Orlando, candidato del centrosinistra in Liguria, alla festa de L’Unità a Genova.