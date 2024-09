Liguria: Orlando, ‘Bucci è candidato Meloni, continuità con Toti’

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Con Bucci sarà una campagna in cui dovremo discutere del tema delle continuità. Mi pare che il segnale che si vuole dare a destra e’ quello della continuità con l’amministrazione Toti”. Così Andrea Orlando, candidato del centrosinistra in Liguria, alla festa de L’Unità a Genova.

“L’ha raccontato Bucci, il passaggio definitivo è stato una telefonata di Giorgia Meloni. Bucci alla fine è il candidato di Giorgia Meloni, questo dice anche dello stato di salute della destra in Liguria”.