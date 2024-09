Fisco: Grimaldi (Avs), ‘più sgravi a famiglie con figli? Chi ha tanto paghi tanto, chi poco paghi poco’**

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Chi ha tanto paghi tanto, chi ha poco paghi poco. Chi ha nulla paghi nulla. Mettono in mezzo i bambini per cancellare mediaticamente il taglio dell’assegno unico”. Così all’Adnkronos il vicepresidente di Avs alla Camera Marco Grimaldi, componente della Commissione Bilancio.

Secondo Grimaldi, anche se Giorgia Meloni conferma il mantenimento dell’assegno unico, “vogliono ridurlo e poi sostituirlo. Ma lo vedremo quando la manovra avrà le cifre e le tabelle”.

“Questa maggioranza – conclude il deputato – non ha nessuna volontà di ridistribuire e soprattutto di tassare i più ricchi e combattere l’evasione fiscale davvero”.