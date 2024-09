Un notevole passo in avanti in termini di condizione premessa strutturale per un ampliamente del parco circolante auto a batteria (Battery Electric Vehicle, in sigla Bev) nel capoluogo sannita, dove pure fin qui, anche e soprattutto per i costi acquisto dei veicoli, la loro diffusione è marginale. Istruita e conclusa la conferenza servizi per dare attuazione ad atto indirizzo politico della Giunta comunale del capoluogo sannita, recepente protocollo intesa con Enel X Way per installare nel territorio cittadino undici stazioni ‘servizio’ colonnine ricarica per auto a batteria.

