Usa: Renzi, ‘Harris ha capito, strada per vincere è allargare al centro non mettere veti’

Roma, 11 set (Adnkronos) – “Ho seguito il dibattito notturno tra Kamala Harris e Donald Trump. La democrazia americana ha mille limiti ma il dibattito presidenziale è sempre un grande momento per cittadini e addetti ai lavori”. Lo scrive Matteo Renzi sui social.

“A maggior ragione dopo stasera, chiunque in tutto il mondo si dichiara progressista non ha dubbi sul fatto di sostenere la Harris, mentre molti conservatori cominciano a dire che voteranno per la prima volta a sinistra: mi fa effetto sapere che anche Dick Cheney, il falco dell’Amministrazione Bush, si è schierato con i dem contro Trump. Insomma a supporto di Kamala non ci solo grandi star del mondo dello spettacolo, come Taylor Swift che ha appena annunciato il suo sostegno. No, ci sono anche elettori repubblicani delusi da Trump”, prosegue.

“Questa è la strada per chi vuole vincere: allargare i consensi al centro e a chi viene da storie diverse. Non basta convincere i propri, bisogna andare a prendere chi votava per gli altri. Solo così si vince: prendendo i voti degli altri, non mettendo i veti. Kamala Harris lo ha capito bene, noi siamo con lei: in bocca al lupo!”, conclude.