Ue: Foti, ‘da Bonelli dose quotidiana di fake news’

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Giusto per non smentirsi, anche oggi il rosso-verde Bonelli spaccia la dose quotidiana di fake news. Questa volta nel mirino ha il ministro Raffaele Fitto, ignorando all’evidenza che, per quanto riguarda gli interventi di rigenerazione dei quartieri Zen e Scampia, nessun intervento spostato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è stato definanziato. Gli interventi spostati sono stati tutti finanziati con le risorse previste dall’articolo 1 del dl 19/2024 e definiti d’intesa con l’Anci, come sarebbe stato facile per Bonelli verificare se solo si fosse peritato di leggere le dichiarazioni del presidente di allora De Caro”. Così in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Inoltre, i comuni hanno fornito il quadro puntuale degli interventi che non riuscivano a rispettare i vincoli temporali e le condizionalità del Pnrr. Quindi, in sintesi, Bonelli può anche esprimere legittimamente un giudizio contrario sulla nomina di Fitto ma dovrebbe evitare di dire cose non vere sul Piano, prendendo fischi per fiaschi”, conclude Foti.