Una nuova struttura abbattuta, che farà posto a un edificio al passo con i tempi.

A San Giorgio del Sannio è in piena attività il cantiere in via Bocchini dove è stato demolito l’asilo. Si tratta dell’ennesimo cantiere relativo a un plesso scolastico dove si è reso necessario un adeguamento sismico, e pertanto è stata scelta la strada meno dispendiosa dell’abbattimento e ricostruzione.

