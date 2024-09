Meteo: in Lombardia da domani temperature in sensibile calo

Milano, 11 set. (Adnkronos) – Un’area depressionaria in discesa sul centro Europa porterà sulla Lombardia rovesci e temporali, diffusi su pianura e Prealpi centrorientali. Il bollettino meteo di Arpa regionale indica, a partire da domani, un sensibile calo termico e precipitazioni in spostamento verso est, seguite dal marcato rinforzo del vento da nord sui settori occidentali e sui rilievi.

Nel fine settimana è atteso un flusso settentrionale intenso su tutta la regione con un passaggio di nubi in quota, ma con bassa probabilità di precipitazioni a sud delle Alpi. Temperature ancora inferiori alla norma e vento a tratti forte.