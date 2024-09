Liguria: Lupi, ‘candidatura Bucci sintesi migliore, Cavo risorsa preziosa’

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Il centrodestra ha saputo trovare la migliore sintesi e candidare il sindaco di Genova alla guida della Regione. Una scelta di qualità, un amministratore esperto e capace, che, in caso di vittoria, permetterà alla Liguria di continuare ad essere, grazie ai nove anni di amministrazione di centrodestra, un modello di efficienza, produttività e competitività”. Lo afferma il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi.

“Ringraziamo Marco Bucci -aggiunge- per aver accettato la candidatura e ringraziamo la nostra deputata Ilaria Cavo, già assessore nella Giunta Toti, che, dopo aver dato la disponibilità alla propria candidatura -mantenendo un profilo sempre rispettoso di altri eventuali candidati e leale nei confronti della coalizione- ha lavorato in questi mesi solo nell’interesse della Liguria e dei liguri, ricevendo un grande apprezzamento registrato da tutti i sondaggi. Un esempio di stile e di dedizione che la rende una risorsa preziosa”.