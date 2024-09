Ucraina: Mosca annuncia conquista altri 4 villaggi nel Donetsk

Mosca, 10 set. (Adnkronos/Dpa) – L’esercito russo ha dichiarato di aver conquistato altri quattro villaggi nella regione ucraina orientale di Donetsk. Il ministero della Difesa russo ha precisato che sono state presi Krasnohorivka, Vodyan, Halytsynivka e Hryhorivka. A parte quest’ultima, gli osservatori militari ucraini hanno confermato che gli altri insediamenti sono stati occupate.

L’Ucraina è sotto forte pressione sul fronte orientale del Paese. La situazione è più grave nella zona tra le città di Pokrovsk e Kurakhove. Le truppe russe hanno ottenuto significativi guadagni territoriali in seguito alla caduta di Avdiivka all’inizio dell’anno.

Le truppe ucraine corrono attualmente il rischio di essere circondate o di dover cedere ulteriore territorio in un arco tra Krasnohorivka e la città di Ukrayinsk, a ovest della città di Halyzynivka, ora conquistata dopo la ritirata. Le truppe russe sono già avanzate verso la città mineraria di Hyrnik in questo arco frontale.