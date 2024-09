Nubi impreviste per la partenza dell’anno scolastico 2024-2025 per le comunità scolastiche dell’istituto “Galilei” e del Liceo “Giannone” che rischia con ogni probabilità di slittare di qualche giorno rispetto l’avvio da calendario regionale programmato per giovedì. All’origine dell’empasse un dilatarsi del cronoprogramma dei lavori di riqualificazione per l’ala del “Galilei” che non sarà oggetto di abbattimento e dell’intervento di trasformazione in complesso di più aule dell’ex auditorium universitario della Facoltà di Economia e di Giurisprudenza Unisannio.

