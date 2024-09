Pnrr: Appendino (M5s), ‘Meloni riferisca in Aula su deleghe, no ad accentramento’

Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Chiederemo alla presidente Meloni di riferire in Aula sul Pnrr perché ci deve spiegare cosa vuole fare. Stanno facendo un disastro, sono indietrissimo e siamo oltre la metà del piano. Ora Fitto va in Europa e io faccio sempre il tifo per l’Italia, ma cosa andrà a fare? Non basta tifare un italiano, perché se il risultato è quello che è successo al PNRR che è stato tagliato io non è che sia felicissima. Se vedo che le battaglie di Fitto insieme a Meloni in Europa sono quelle in cui accetti in modo supino un patto di stabilità scritto da Francia e Germania in cui paghiamo un prezzo di 13 miliardi di tagli all’anno a me non sembra significhi servire la patria”. Così la vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino durante una diretta su Facebook.

“Vogliamo capire come Meloni intende gestire il cambio di deleghe, sembrerebbe che voglia accentrarle su di sé e non siamo assolutamente d’accordo. Anche per questo abbiamo presentato una proposta di legge per istituire una commissione per monitorare l’attuazione del Pnrr e costruire uno spazio di confronto”, conclude.