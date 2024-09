Mo: Norvegia condanna attacco aereo israeliano a Khan Younis

Oslo, 10 set. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri norvegese Espen Barth Eide ha condannato l’attacco aereo israeliano avvenuto questa mattina nella zona di al-Mawasi a Khan Younis. “Condanno l’attacco aereo israeliano di questa mattina su un’area di sicurezza a Khan Younis”, ha affermato Eide in un post su X.

“Tutte le parti hanno l’obbligo di proteggere i civili in guerra – ha aggiunto – La presenza di gruppi armati non annulla l’obbligo di rispettare il diritto umanitario internazionale. La guerra deve finire.”