Mo: Casa Bianca, ‘non è chiaro se verrà raggiunto accordo di cessate il fuoco’

Washington, 10 set. (Adnkronos) – Non è chiaro se verrà raggiunto un accordo di cessate il fuoco dopo l’esecuzione dei sei ostaggi. Lo ha dichiarato il ​​consigliere americano per le comunicazioni sulla sicurezza nazionale John Kirby.

“Quello che non ci è chiaro è se Hamas si siederà mai al tavolo con sincerità e firmerà qualcosa. E’ questo a essere complicato”, ha spiegato Kirby, precisando che comunque il lavoro sta continuando.