Daily Crown: William, ‘Kate ha terminato la chemio ma c’è ancora strada da fare’

Londra, 10 set. (Adnkronos) – William ha affermato che Kate “ha ancora molta strada da fare” nella sua battaglia contro il cancro, dopo l’emozionante video di ieri in cui la principessa di Galles ha annunciato di aver completato il trattamento chemioterapico. In visita a Llanelli, nel Galles del Sud, per celebrare lo sport e la cultura gallesi e incontrare le comunità locali, l’erede al trono figlio di Carlo e Diana ha detto a un fan che si informava della salute della moglie che “le notizie sono buone, ma c’è ancora molta strada da fare”.

Nel video di ieri, la principessa di Galles ha annunciato che tornerà al lavoro nei prossimi mesi. Quest’anno Kate ha fatto solo due importanti apparizioni pubbliche, la prima al Trooping the Colour e la seconda a Wimbledon, insieme alla sorella Pippa e alla figlia, la principessa Charlotte.

La principessa del Galles ha dichiarato che spera di intraprendere diversi impegni prima del nuovo anno. Kate ha aggiunto che il suo obiettivo principale è quello di “liberarsi dal cancro”. La principessa ha dichiarato in merito al suo percorso contro il cancro: “Ora che l’estate volge al termine, non posso dirvi quanto sia un sollievo aver finalmente completato il mio trattamento chemioterapico. Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per noi come famiglia”.

“La vita, così come la conosci – ha detto ancora – può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e su strade sconosciute. Il percorso contro il cancro è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, soprattutto per le persone più vicine. Fare tutto il possibile per non avere più il cancro è ora il mio obiettivo. Sebbene abbia terminato la chemioterapia, il mio percorso verso la guarigione e il recupero completo è lungo e devo continuare a vivere ogni giorno come viene. Non vedo l’ora di tornare al lavoro e di intraprendere altri impegni pubblici nei prossimi mesi, quando potrò”.