Welfare: Furfaro (Pd), ‘subito congedo paritario e misure contro disuguaglianze’

Roma, 9 set. (Adnkronos) – “La nostra segretaria Elly Schlein ha proposto una serie di misure per l’Italia per combattere le diseguaglianze crescenti di reddito, di genere, di generazioni, di territorio. Questo significa parlare di diritti sociali e cura del Paese: tornare a investire sulle persone attraverso misure universali contro la povertà, contro il caro affitti, per le persone non autosufficienti, i caregiver, le famiglie che non fanno più figli”. Così in una Marco Furfaro, responsabile contrasto alle disuguaglianze e Welfare nella segreteria nazionale del Pd.

“Non sono costi, ma prevenzione e investimenti che farebbero tornare fiducia nel futuro. Proponiamo una misura su tutte, concreta e di civiltà: un congedo paritario e non trasferibile di almeno cinque mesi, per contrastare la crisi della natalità, favorire l’occupazione femminile e redistribuire il carico di cura dentro le famiglie. Lo dico da padre. Così si combattono le disuguaglianze di genere e si promuove la famiglia. Non con le chiacchiere, con la retorica o con l’ipocrisia, ma con misure atte a favorire la condivisione. Noi crediamo davvero alla famiglia come luogo di crescita, di benessere, di cura. Facciamolo, in modo da dimostrare che la politica quando vuole sa fare il bene dell’Italia”.