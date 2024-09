Ue: Gozi (Renew), ‘rapporto Draghi diventi agenda, è sfida esistenziale per Europa’

Roma, 9 set. (Adnkronos) – “Pieno sostegno al rapporto sulla competitività europea presentato oggi da Mario Draghi. La via indicata dall’ex premier italiano ed ex presidente della Bce per il rilancio dell’Ue è ambiziosa e lungimirante, una sfida esistenziale per l’Europa. Adesso tocca a Ursula von der Leyen riprendere nella sua agenda per i prossimi cinque anni di mandato la strategia proposta da Draghi”. Lo afferma l’eurodeputato Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico europeo e membro della presidenza di Renew.

“Dalla riforma delle istituzioni per rafforzare l’efficacia e la legittimità dell’Unione, agli investimenti per vincere la sfida economica globale con Usa e Cina, fino alla creazione di una difesa realmente europea: dobbiamo mostrare coraggio e determinazione per trasformare l’Ue in una vera potenza sovrana, democratica e competitiva”, conclude Gozi.