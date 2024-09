Ue: Della Vedova, ‘bene piano Draghi, ora serve risposta politica’

Roma, 9 set. (Adnkronos) – “Nel suo rapporto sul futuro della competitività europea, Mario Draghi individua con precisione i rischi che tutta l’Ue e tutti i paesi corrono in termini di declino se non troveranno il modo di dare risposte comuni alle sfide globali. E fornisce anche dettagliati obiettivi nei settori decisivi per la competitività. La responsabilità sul futuro della Ue è tutta politica, come ha sottolineato Mattarella nei giorni scorsi, l’Ue sarà più forte e tutti gli europei saranno più prosperi e sicuri se l’integrazione proseguirà. Il rapporto di Draghi, come anche quello di Letta, tracciano la direzione delle politiche europee che per avere successo dovranno essere comuni e contare su risorse comuni. La risposta deve ora venire dalla politica e dai politici, la pretesa dei sovranisti di fare ognun per sé, Brexit docet, può essere buona per la propaganda ma è pessima nella realtà”. Lo dichiara il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova.

“Abbiamo bisogno degli Stati Uniti d’Europa per il futuro, ma per l’immediato se non si troverà l’unità su una maggiore integrazione, è bene che i paesi che avvertono questa necessità proseguano da soli con le cooperazioni rafforzate o, dove lo si ritenesse inevitabile – conclude – anche con nuovi accordi intergovernativi”.