Ue: Bonelli-Fratoianni, ‘futuro non si costruisce su guerra, sostenibilità e pace uniche strade’

Roma, 9 set. (Adnkronos) – “Davanti alle proposte avanzate dall’ex presidente Mario Draghi, è necessario ribadire che il futuro del nostro continente non può essere costruito sulla guerra e sull’aumento delle spese militari. La soluzione è investire nella pace, nei diritti umani e nella transizione ecologica. Non possiamo accettare un’ulteriore escalation di spese militari: la nostra visione è quella di un’Europa che sceglie la via del dialogo e della mediazione, non quella della guerra”. Così Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Draghi stesso ha evidenziato le contraddizioni del modello neoliberista che domina l’Unione. L’attuale impalcatura europea è incompatibile con la necessità di maggiori investimenti per innovazione, transizione green e coesione sociale. Serve una rottura con queste logiche, non il loro rafforzamento attraverso un’economia di guerra. Parallelamente, la crisi climatica è una sfida che l’Europa non può ignorare: il nostro impegno è per un Continente che scommette sulle energie rinnovabili e su un’economia verde e inclusiva. Solo così l’Europa potrà affrontare le sfide del futuro, scegliendo la via della pace, dei diritti e della sostenibilità”.

“Il nucleare non è la risposta, né per la competitività economica, perché triplicherebbe i costi dell’energia per imprese e famiglie, né per la transizione energetica, perché sottrarrebbe investimenti alle rinnovabili e non sarebbe una soluzione per la decarbonizzazione, in quanto per realizzare centrali nucleari ci vogliono oltre 15 anni, mentre la crisi climatica necessita di risposte oggi”.