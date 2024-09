Rai: Gasparri, ‘interrogazione per denunciare conduzione-tappetino di Iacona’

Roma, 9 set. (Adnkronos) – “La sinistra parla di Tele-Meloni ma, in realtà, occupa gli spazi del servizio pubblico con arroganza e invadenza. Ieri sera, nel programma ‘Presa diretta’, condotto da Iacona, c’è stato un soliloquio della segretaria del Pd, Schlein, sulle sue proposte di legge. Senza nessun confronto, senza nessun contraddittorio. Ho presentato un’interrogazione in Vigilanza per denunciare questa conduzione-tappetino di Iacona, la cui faziosità è nota. Vorremmo sapere dai vertici della Rai, ingiustamente accusati di essere appiattiti sul centrodestra, se si sono accorti di questo monologo della Schlein, realizzato su Rai3 dall’ineffabile Iacona, uno delle decine di conduttori in servizio permanente per la sinistra, che minaccia l’Aventino, ma che, nel caso, dovrebbe portare insieme a sé, sul colle di Roma, anche tutti questi suoi addetti stampa pagati dalla Rai”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, membro della Commissione di Vigilanza Rai.