Palermo: Varchi (Fdi), ‘scomparsa Maria Mattarella giorno triste per Sicilia e siciliani’

Roma, 9 set. (Adnkronos) – “La prematura scomparsa del segretario generale della Regione siciliana Maria Mattarella rappresenta una gravissima perdita per la Sicilia. Ai figli Giovanni e Piersanti, al Capo dello Stato Sergio Mattarella e a tutti i familiari rivolgo le mie condoglianze più sentite”. Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia e segretario di presidenza della Camera dei deputati. “Nel corso della sua vita -aggiunge- Maria Mattarella è stato un esempio di professionalità, di serietà, di sobrietà e di rispetto per le istituzioni. È un giorno triste -conclude Varchi- per la Sicilia e per i siciliani”.