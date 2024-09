Il Servizio Lavoro, Coesione, Territorio della Uil, diretto dalla segretaria confederale Ivana Veronese, ha predisposto uno studio sugli ammortizzatori sociali, relativo alle ore autorizzate nei primi sette mesi del 2024, elaborato su dati Inps. Campania sesta in Italia per numero ore autorizzate, preceduta da Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Puglia. Campania comunque tra le 12 circoscrizioni regionali in cui il ricorso alla Cig è aumentato tra 2023 e 2024. In linea di massima ricorso alla Cig più accentuato nel centro nord e meno massivo nel centro sud.

