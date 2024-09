Mic: Bonifazi, ‘fornire nomi persone assunte ad Ales’

Roma, 9 set. (Adnkronos) – “Fornire il numero e i nomi delle persone assunte o incaricate da Fabio Tagliaferri come presidente di Ales S.p.A nonché le indicazioni degli appalti e delle aziende che, dal settembre del 2022 a oggi, abbiano ricevuto incarichi da parte di Ales, per verificare i criteri delle assunzioni e di assegnazione degli incarichi seguiti dalla società”. Lo chiede Francesco Bonifazi, deputato di Italia Viva, con un’interrogazione al ministro della Cultura.

“Nel febbraio di quest’anno Fabio Tagliaferri è stato nominato dal ministero della Cultura presidente e ad di Ales, società in house del ministero della Cultura che ha il compito di supportare le attività del ministero della cultura. Considerato il curriculum privo di qualsiasi requisito ed esperienza professionali in ambito culturale, la nomina di Tagliaferri suscita diverse perplessità. Organi di stampa hanno parlato di un’amicizia consolidata con Arianna Meloni, sorella della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come testimoniano anche diversi post di sostegno e apprezzamento pubblicati sui profili social dello stesso Tagliaferri. E’ per questo importante verificare se i criteri di assegnazione di nomine e incarichi non siano stati i semplici rapporti di appartenenza politica, personali e amicali”, conclude.