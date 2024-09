Maltempo: Fi, ‘bergamasca colpita da ondata eccezionale, attivare stato calamità’

Roma, 9 set. (Adnkronos) – “Nelle scorse ore Bergamo e la sua provincia sono state colpite da una fortissima ondata di maltempo. Torrenti esondati, case, scantinati e negozi allagati, strade che sono diventate veri e propri fiumi, intere aree senza elettricità: i danni sono tanti e ingenti, a strutture pubbliche e private. La situazione è critica, in città e nelle valli. Ai cittadini va tutta la nostra vicinanza e solidarietà”. Così in una nota Stefano Benigni, deputato e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Alessandro Sorte, deputato e segretario regionale azzurro della Lombardia e i consiglieri regionali FI Jonathan Lobati e Ivan Rota.

“In Consiglio Regionale – spiegano i consiglieri azzurri – sosterremo la richiesta di attivazione dello stato di calamità naturale da parte della Regione Lombardia e stiamo predisponendo una mozione urgente per garantire il massimo sostegno alle famiglie e alle imprese colpite da questa emergenza”.

“Chiederemo al governo di attivare lo Stato di calamità – aggiungono Benigni e Sorte – certi che l’esecutivo si dimostrerà vicino ai cittadini bergamaschi in questo momento di grande difficoltà. Solleciteremo la predisposizione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini e il sostegno a chi ha avuto danni”, concludono.