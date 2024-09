Il presidente convoca, ma il direttore sconvoca. Non è stata una porta sbattuta in faccia, ma Giovanni Mastrocinque e Nicola Boccalone si sono trovati l’accesso sbarrato agli uffici del CST, il Centro Servizi Territoriali della Provincia di Benevento. Il primo, su input del presidente Nino Lombardi, aveva provveduto a diramare, quale consigliere anziano, l’invito ai soci per un’assemblea ordinaria e straordinaria.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia