Ddl sicurezza: Magi, ‘su cannabis crociata ideologica governo’

Roma, 9 set. (Adnkronos) – “Siamo alla vigilia della ripresa dei lavori parlamentari che riprenderanno con il dl Sicurezza, un provvedimento che è un’accozzaglia di misure che riguardano gli ambiti più disparati e tra questi anche quella canapa a basso contenuto di Thc. Una filiera importante e che ha visto negli ultimi anni una crescita esponenziale dagli innumerevoli impieghi di questa pianta, una vera ricchezza che rischia di essere travolta da un provvedimento che è connotato da un approccio ciecamente ideologico che va contro le evidenze scientifiche e contro i tanti lavoratori in questo settore”. Così Riccardo Magi in una conferenza stampa alla Camera con diversi rappresentanti del comparto.

“Il governo taglia le gambe a migliaia di lavoratori e imprese, solo perché c’è lo stigma della parola cannabis. Da Palazzo Chigi il sottosegretario Mantovano ha intrapreso una guerra santa contro questa pianta, e al momento non c’è nessun segnale sul fatto che ci sia da parte del governo l’intenzione di tornare indietro. Ma questa norma non farà altro che andare a schiantarsi nei tribunali, perché interviene contro le normative Ue in un contesto di mercato unico”.