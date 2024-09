Inizio anticipato della didattica presso il Liceo “Guacci” di Benevento, non giovedì 12 settembre come da calendario regionale, ma per le sole classi prime già oggi e per tutte da domani con la novità della settimana corta: cinque giorni e non sei. Il tutto per favorire lo svolgimento dei lavori Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e di quelli complementari.

