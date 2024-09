Rom, 8 set (Adnkronos) – “Dirò una cosa nuova: non siamo nel campo largo proprio perché le differenze su energia e ambiente, così come sulla politica estera, sulla disciplina di Bilancio, sulla giustizia, sulla politica dei bonus etc sono troppo ampie per consentire di presentare una credibile alternativa di governo. Ci sono invece argomenti (sanità/salari/scuola) sui quali lavorare insieme è possibile e doveroso”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda.