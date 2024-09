Bus e metro Roma, abbonamento a 50 euro per under 19 anche nel 2024: come richiederlo

(Adnkronos) – Anche per il 2024, gli Under 19 residenti a Roma possono acquistare un abbonamento annuale al trasporto pubblico al costo di 50 euro per usare tutti i mezzi pubblici della Capitale. L’egevolazione, entrata in vigore il 7 settembre dello scorso anno, consente ai giovani tra gli 11 e i 19 anni di acquistare un nuovo abbonamento valido per 365 giorni su tutti i mezzi di trasporto pubblico di Roma: autobus, metropolitane, tram di Atac, mezzi di Roma Tpl.

I ragazzi potranno accedere all’agevolazione tramite il sito www.atac.roma.it nella sezione MyAtac, autonomamente se maggiorenni o attraverso i propri genitori/tutori se minorenni.

I due requisiti per accedere a questo servizio sono:

– la residenza a Roma- un’età inferiore ai 19 anni.Non ci sono vincoli di reddito.

Si può accedere all’agevolazione tramite il sito MyAtac, effettuando la registrazione. Se ha meno di 18 anni la registrazione deve essere effettuata da uno dei genitori/tutori.

Se si è in possesso di una Metrebus Card Personalizzata: accedi a MyAtac, vai alla sezione ‘Roma Under 19’ e compila il form, allegando il tuo documento ed esegui la transazione di 50 euro. Avrai caricato sulla tua Metrebus Card l’abbonamento annuale Roma valido 12 mesi dalla data di emissione;