Venezuela: revoca a Brasile rappresentante diplomatico Argentina

Caracas, 7 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il governo del Venezuela ha annunciato la revoca dell’approvazione concessa al governo del Brasile come rappresentante diplomatico dell’Argentina a Caracas a causa dell’utilizzo delle strutture diplomatiche argentine per pianificare “attività terroristiche” e “tentativi di assassinio”.

“Il Venezuela è costretto a prendere questa decisione motivato dalle prove disponibili riguardanti l’uso delle strutture di quella missione diplomatica per la pianificazione di attività terroristiche e tentativi di omicidio contro il presidente costituzionale della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Nicolás Maduro Moros, e contro la vicepresidente esecutiva, Delcy Rodríguez Gómez, dai fuggitivi della giustizia venezuelana che restano al suo interno”, spiega la nota ufficiale venezuelana.