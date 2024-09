Pesaro, uccide la moglie a coltellate: fermato 54enne

Roma, 7 set. (Adnkronos) – Femminicidio nella notte nel Pesarese, a Montemaggiore al Metauro: un uomo di 54 anni ha ucciso a coltellate la moglie, 38enne di origini brasiliane. La donna è morta in ospedale per le ferite riportate. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fano, insieme a quelli della Stazione Carabinieri di Colli al Metauro.

Lunedì scorso i carabinieri sono stati contattati proprio dall’uomo che aveva denunciato l’abbandono del tetto coniugale da parte della donna. Contattata dai militari, la 38enne ha detto di essere vittima di violenze da parte del coniuge e di volersi allontanare da lui, ma di non volere presentare denuncia nei suoi confronti. Nonostante questo però, i carabinieri lunedì scorso avevano inviato la segnalazione alla Procura di Pesaro, attivando la procedura urgente del “codice rosso”.

La 38enne poi, ieri sera è tornata nell’abitazione senza avvertire le forze dell’ordine e al culmine di una lite l’uomo l’ha accoltellata colpendola all’addome, davanti ai tre figli minori. Portata con l’elicottero in ospedale, la donna è morta poco dopo per la gravità delle ferite. Il marito è stato trovato dai carabinieri nascosto al buio in un terreno vicino. Ora si trova nel carcere di Pesaro in attesa dell’udienza di convalida.