Manovra: Bonelli, ‘bugia Meloni sui bonus, regali per banche e imprese’

Roma, 7 set (Adnkronos) – “Ma chi crede alla bugia di Giorgia Meloni che a Cernobbio ha dichiarato che è finita la stagione dei bonus? Voleva dire del sostegno ai più bisognosi!”. Lo dice Angelo Bonelli, deputato Avs.

“Perché nel frattempo lei regala bonus a banche, imprese digitali ed energetiche, non tassando gli extraprofitti. E lei è quella del bonus di Stato da 14 miliardi di euro per il Ponte sullo Stretto, un’opera che non ha né il progetto definitivo né esecutivo. Nel frattempo, le famiglie sulla soglia della povertà aumentano”, aggiunge il portavoce di Europa Verde.

“E ancora una volta, mentre l’Italia è in ginocchio da Nord a Sud a causa degli eventi estremi, la Premier Meloni non accenna una parola, perché la crisi climatica continua a non essere una priorità del governo Meloni, e i danni causati dal mancato intervento del Governo peseranno anche sulle industrie italiane”, conclude.