Mic: Conte, ‘problema governo è familismo, sono abituati a mettere amici e parenti’**

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Non ho elementi per dire se da questa vicenda possano venir fuori situazioni imbarazzanti per l’intero governo. E’ stata una vicenda gestita malissimo. Però c’è un problema di fondo: perché Giorgia Meloni difende Sangiuliano e gli dice resta al tuo posto? Perché sono abituati a mettere amici e parenti. Avete mai visto un premier che mette la sorella a capo del partito? C’è un clima familistico di amici degli amici, è un clima diffuso ed è questo il problema di questo governo”. Così Giuseppe Conte alla festa nazionale de L’Unità a Reggio Emilia. “E sta venendo fuori un grave problema di capacità in questo governo. Se non avevano i soldi del Pnrr che cosa hanno fatto fin qui?”.