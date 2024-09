Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Non sono contenta, assolutamente. Lui meritava quel posto, è una persona molto competente e secondo me anche una brava persona.Si è trovato in una situazione che non ha saputo gestire, e mi dispiace tantissimo perché lui si meritava quella carica e la svolgeva in maniera egregia”. Così Maria Rosaria Boccia, la presunta ‘consulente’ dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano, in uno stralcio dell’intervista di ‘In Onda’, condotto da Luca Telese e Marianna Aprile.