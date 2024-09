Samsung mette in mostra all’Ifa la potenza dell’Ia

Roma, 5 set. (Adnkronos) – Samsung Electronics oggi è tornata sul palco di Ifa per celebrare i 100 anni di innovazioni della manifestazione e proseguire il racconto della sua visione “Ai for All”, ovvero “Ai per Tutti”. La presentazione ha evidenziato lo straordinario impegno di Samsung nel democratizzare l’AI, consentendo a un maggior numero di persone di trarre vantaggio dai suoi utilizzi. Il concept “AI for All” è stato illustrato durante la conferenza in due capitoli “L’Ai incontra il mondo” e “L’Ai incontra te”, durante i quali l’azienda e i propri partner hanno evidenziato il ruolo cruciale dell’Ai nel migliorare la qualità della vita degli utenti, dotandoli di strumenti che possono utilizzare per arricchire le loro vite.

“Dalla presentazione di Samsung a Ifa 2023, le conversazioni sull’Ai e sul suo ruolo nelle nostre vite sono cresciute in maniera significativa”, ha dichiarato Benjamin Braun, Chief Marketing Officer di Samsung Europa. “In Samsung siamo orgogliosi di rendere l’Ai più accessibile e intuitiva, mostrando come possa semplificare la vita anziché complicarla. Crediamo che l’Ai debba essere un aiuto concreto, in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori e del mondo che li circonda. I nostri prodotti dotati di Ai consentono alle persone di dedicarsi maggiormente alle attività a loro più care”.

Samsung, con la sua visione “Ai for All”, abbraccia un’ampia varietà di prodotti dotati di intelligenza artificiale, dai dispositivi mobile, agli elettrodomestici fino ai sistemi di intrattenimento. Samsung prevede che entro la fine del 2024, ci saranno 200 milioni di dispositivi Galaxy potenziati dall’intelligenza artificiale nelle mani degli utenti. L’azienda è consapevole che le funzionalità dell’Ai debbano sapersi adattare allo stile di vita dei consumatori, oltre a rispondere alle esigenze del pianeta.

Un ruolo fondamentale in questo contesto è svolto dall’ecosistema SmartThings in continua espansione, che connette oggi oltre 500 milioni di dispositivi, permettendo un controllo senza soluzione di continuità di tutti i prodotti Samsung dotati di Ai: dalla gestione del riscaldamento, al controllo delle funzioni degli elettrodomestici sia da casa sia da remoto, fino alla navigazione sulle Tv Samsung.

Non è mai stato così semplice per le persone in tutto il mondo utilizzare le funzioni potenziate dall’intelligenza artificiale per gestire e controllare l’ambiente circostante. I prodotti Samsung dotati di Ai offrono agli utenti diverse possibilità, consentendo loro di personalizzare le proprie esperienze quotidiane, che si tratti di perseguire uno stile di vita più sostenibile, esprimere la propria creatività o restare in contatto con i propri cari. Da una ricerca paneuropea Samsung, risulta come solo il 15% delle persone dichiari di avere una piena comprensione di come l’Ai possa essere adottata nella vita quotidiana, sebbene il 66% sia alla ricerca di funzioni che permettano di avere più tempo per sé stessi. Questo dato indica un’evidente opportunità per le funzioni Ai messe in campo da Samsung.

Dopo Ifa, verrà lanciato l’ultimo aggiornamento del sistema operativo, One UI 6.1.1, che renderà disponibili su Galaxy S24, Z Fold5 e Z Flip5 le funzioni di intelligenza artificiale di Galaxy Z Fold6 e Z Flip6, come Traduzione Live e Cerchia e Cerca. One UI 6.1.1 includerà anche nuove applicazioni che offrono maggiori opportunità per la creatività e la connessione. Tra queste, Bozza su Immagine, che permette agli utenti di dare vita alle proprie idee attraverso immagini generate a partire da un semplice disegno, e Studio Ritratti, che stimola la creatività aiutando gli utenti a creare un avatar personalizzato da utilizzare online.

Samsung è convinta che l’intelligenza artificiale debba migliorare la vita quotidiana, permettendo agli utenti di personalizzare le proprie esperienze di intrattenimento. A Ifa 2024, Samsung ha lanciato i proiettori Premiere 7 e 9, Galaxy Book5 Pro 360 e Galaxy Book4 Edge da 15 pollici, tutti progettati per aiutare gli utenti a concentrarsi sui loro interessi e sulle persone con cui li condividono. I proiettori Premiere 9 e Premiere 7 portano la tecnologia laser avanzata nel campo dell’home entertainment, offrendo un’eccezionale risoluzione 4K e un audio coinvolgente su schermi fino a 130 pollici. Incorporano tecnologia potenziata dall’AI, tra cui l’Upscaling, che migliora i contenuti fino a una qualità 4K, e Vision Booster, che regola luminosità e contrasto per una visione ottimale in varie condizioni di luce. Progettati per trasformare gli spazi abitativi in home cinema di alto livello, questi proiettori offrono un’esperienza di visione superiore grazie a una tecnologia all’avanguardia.

Galaxy Book5 Pro 360, sviluppato in collaborazione con Intel, unisce la potenza del nuovo processore Intel® Core Ultra con l’esperienza di Samsung nell’industria mobile per raggiungere un nuovo livello di esperienza AI cross-device. Equipaggiato con Galaxy AI, offre produttività personalizzata e connettività senza soluzione di continuità. Grazie alla batteria a lunga durata, gli utenti possono lavorare in modo più efficiente, mentre la grafica e i display perfezionati offrono un’esperienza di intrattenimento premium all’interno dell’ampio ecosistema mobile Galaxy Ai. Il sottilissimo Galaxy Book4 Edge da 15 pollici, prodotto in collaborazione con Qualcomm, è alimentato dal processore Snapdragon X Plus che garantisce agli utenti prestazioni eccezionali e una durata prolungata della batteria. Integra la tecnologia avanzata Npu per funzionalità Ai di alto livello e combina le funzionalità del Pc Copilot+ con Galaxy Ai. Questo laptop compatto porta la creatività e la connettività a livelli mai raggiunti prima grazie all’eccezionale display da 15 pollici.