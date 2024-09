Roma, 5 set. (Adnkronos) – L’attaccante della Roma Artem Dodbyk ha accusato un problema muscolare all’adduttore dopo la gara di Torino con la Juventus. Il giocatore ha risposto alla convocazione della Nazionale Ucraina per i controlli e torna oggi nella Capitale. Non sambra una cosa grave e il club giallorosso conta di recuperarlo per la gara di Genova.