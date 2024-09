Roma, 4 set. (Adnkronos) – “La nomina non c’è stata e quanto alla voce” femminile, a cui fa riferimento Maria Rosaria Boccia, e che invitava a interrompere la nomina, “io ricordo che in una discussione con mia moglie, lei mi diceva di interrompere ogni rapporto con questa persona, anche di tipo lavorativo. La voce potrebbe essere di mia moglie. Io non ho ascoltato questo conversazione”. Così il ministro Gennaro Sangiuliano al Tg1.