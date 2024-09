Bce: Cipollone, dati fiducia non incoraggianti, speriamo di confermare politica taglio tassi

Roma, 4 set. – (Adnkronos) – “Finora i dati confermano la direzione di marcia che abbiamo intrapreso”, con i primi tagli dei tassi “e spero che ci consentiranno di continuare a essere meno restrittivi” anche se “prenderemo le nostre decisioni riunione per riunione”. Lo afferma in una intervista a ‘Le Monde’ il membro del comitato esecutivo della Bce, l’italiano Piero Cipollone, che riconosce comunque come “i dati più recenti, come la fiducia dei consumatori e gli indicatori di attività come il Pmi, in particolare per il settore manifatturiero, non sono stati così incoraggianti”.

“Ciò rappresenta un rischio per le prospettive di crescita dell’eurozona. Gli investimenti – aggiunge – rimangono deboli, il che suggerisce che le aziende non credono in una forte ripresa. Ciò indebolisce anche il nostro potenziale di crescita futuro riducendo la capacità della nostra economia di sviluppare e adottare nuove tecnologie per aumentare la produttività”.

Ma Cipollone contesta l’ipotesi che tale debolezza derivi dal fatto “che la BCE sta mantenendo i tassi troppo alti. Le nostre proiezioni per l’inflazione suggeriscono che torneremo al nostro obiettivo del 2% nella seconda metà del 2025. Fino ad allora, i dati sull’inflazione oscilleranno, ma siamo sostanzialmente sulla buona strada”.