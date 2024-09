G7 Parlamenti: da giovedì a Verona, apre Mattarella, Fontana presiede, Meloni inaugura

Roma, 3 set (Adnkronos) – Il G7 dei Parlamenti a Verona inizierà con la cerimonia di apertura al Museo di Castelvecchio di Verona, alle 19 di giovedì 5 settembre. È previsto l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, che presiederà il vertice.

Alle 10 del giorno seguente – venerdì 6 settembre – Fontana aprirà i lavori nella sala consiliare di palazzo del Podestà. Alla sessione inaugurale parteciperà anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni e interverranno anche il Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola e il Presidente della Verkhovna Rada ucraina, Ruslan Stefančuk.

Seguiranno tre sessioni di lavori (a porte chiuse). La prima, dalle 10,30 alle 11,45, sarà dedicata a: “Sicurezza e sviluppo, nuovi equilibri geopolitici e accesso alle risorse strategiche”, con relatori lo Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti Mike Johnson e Fukushiro Nukaga, Speaker della Camera dei Rappresentanti del Giappone.

La seconda, dalle 11,45 alle 13, avrà come tema: "Il G7 per l'Africa e il Mediterraneo, le sfide comuni della stabilità e della crescita". Interverranno: Yaël Braun-Pivet, Presidente dell'Assemblea nazionale francese, Greg Fergus, Speaker della Camera dei Comuni del Canada e Tulia Ackson, Presidente dell'Assemblea nazionale della Tanzania e Presidente dell'Unione interparlamentare. Alle 13 è in programma la family photo.

Dalle 15 alle 16,30 è previsto l’inizio della terza sessione, dedicata a: “Intelligenza artificiale, Cybersicurezza e tutela degli interessi nazionali: il ruolo dei Parlamenti nella transizione digitale”. Ne parleranno: Bärbel Bas, Presidente del Bundestag tedesco e Lindsay Hoyle, Speaker della Camera dei Comuni del Regno Unito.

Al termine sarà adottata la dichiarazione finale e il Presidente Fontana, con un discorso conclusivo, procederà anche al passaggio di consegne della Presidenza del G7. In serata le delegazioni saranno all’Arena, per la partecipazione alla rappresentazione de ‘Il Barbiere di Siviglia’. Il sito del G7 dei Parlamenti è online a questo indirizzo: https://comunicazione.camera.it/eventi/g7verona e contiene anche una sezione dei “luoghi del G7” con la descrizione di alcuni dei principali punti di interesse del territorio.