Manovra: Bonetti, ‘governo non dimentichi risorse sanità’

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Ieri incontro al vertice di maggioranza per la legge di bilancio, che ancora il governo non ha iniziato a scrivere dicono la Presidente e il ministro dell’economia a meno di 10 giorni dalla prevista approvazione del Piano Strutturale di Bilancio. In attesa di vedere la documentazione in Parlamento leggiamo le dichiarazioni sui giornali, sperando che questa volta la Presidente Meloni un confronto con le opposizioni lo voglia aprire per richiamare tutti ad un impegno per il bene del Paese”. Lo scrive sui social Elena Bonetti, vicepresidente di Azione.

“Quello che l’Italia non si può permettere – ha continuato – è una legge di bilancio irresponsabile sui conti pubblici, anche per la procedura di infrazione europea aperta. Quindi le roboanti e populiste dichiarazioni sulle pensioni di Salvini sembrano archiviate ed è una prima buona notizia. Bene anche la volontà di rafforzare le misure per le famiglie come l’assegno e quanto previsto dal Family Act (usino pure un altro nome, noi siamo interessati a che vengano attuati i contenuti). Speriamo però con maggiore efficacia, ad esempio sostenendo il reddito di tutte le madri lavoratrici e non solo quelle a reddito alto con contratto dipendente a tempo indeterminato. Manca però un capitolo fondamentale dai titoli dei giornale ed è la sanità. Possibile che non ci si renda conto di quanto servano risorse per il sistema sanitario e per le famiglie che devono curarsi? Mancano anche incentivi alla produttività per le imprese: in un Paese con il debito pubblico come il nostro o si investe per sostenere una maggiore produttività o la spesa sociale non potrà essere coperta” ha concluso.