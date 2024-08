Manovra: Bonelli, ‘sarà lacrime e sangue, contro le fasce più deboli’

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “La presidente del consiglio Meloni convoca un vertice di maggioranza e il Consiglio dei Ministri per annunciare una manovra che taglia le risorse sociali ai più deboli, facendo cassa sulle pensioni. Ancora una volta non tassando gli extraprofitti a partire dalle società bancarie”. Così Angelo Bonelli Leader di Europa verde e parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra. “Intanto nulla sulla crisi climatica che sta mettendo in ginocchio l’economia di intere regioni con danni ingenti con le alluvioni e la siccità”. Bonelli conclude: ” Da questo governo solo bugie”.