Diritti: Bergamini, ‘non sono monopolio sinistra, su carceri e Ius Scholae Fi chiara’

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “I temi che hanno a che fare con la dignità e con i diritti delle persone non possono e non debbono essere monopolio politico della sinistra. Per questo come parlamentari di Forza Italia abbiamo deciso di visitare le carceri in un periodo dell’anno in cui la vita in cella, con il caldo infernale, diventa ancora più difficile”. Lo ha dichiarato la deputata Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia, intervenendo alla Festa del Tricolore a Massa.

“Per questo sullo ius scholae non ci siamo sottratti dall’ esprimere le nostre idee su un dibattito che, con le medaglie vinte dai nostri atleti alle Olimpiadi, si è riaperto nella società italiana. D’altronde, la risposta al campo largo della sinistra, che non ha una proposta e una visione per il Paese ma si unisce col solo scopo di contrastare questo governo, non può che essere quella di valorizzare le singole identità del centrodestra. Noi di Forza Italia siamo una forza popolare, moderata, liberale, di centro. Il nostro compito è quello di intercettare il consenso delle tante persone che magari non vanno a votare, ma hanno delle opinioni che possiamo e dobbiamo convogliare nel perimetro del centrodestra. Abbiamo una grande responsabilità, che deriva dal pieno e legittimo mandato popolare. Governare in totale accordo, con grande spirito di lealtà e compattezza politica, è l’unico modo che abbiamo per trasformare l’Italia e contrastare i disegni delle sinistre”.