Agricoltura: Malan, ‘pretestuosi attacchi contro Lollobrigida, dati smentiscono fake’

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Con cadenza ormai quasi quotidiana, occorre intervenire per smentire fake-news diffuse da certa stampa di sinistra. Oggi il tema riguarda la peste suina e la siccità, due piaghe che hanno colpito l’agricoltura italiana e per contrastare le quali il Ministero dell’Agricoltura è intervenuto prontamente dando risposte concrete. Lo dicono i dati diffusi da Agricat, società che per conto del Ministero è incaricata di erogare indennizzi a seguito di eventi catastrofali che interessano le sole produzioni agricole. Fino a quando certi giornali continueranno a ritenere i lettori così sprovveduti da credere ai loro pretestuosi attacchi a mezzo stampa? Ma le solite falsità non fermeranno l’azione del governo Meloni e in particolare, in questo caso, quella del ministro Lollobrigida a cui si deve il rilancio delle produzioni italiane e la tutela del nostro patrimonio gastronomico”. Lo dichiara in una nota Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia.